Festa da flor juntou mais de mil idosos em Vila Franca de Xira

A Festa da Flor voltou a encher de cor e alegria o Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira no dia 15 de Abril, reunindo cerca de 1.200 idosos provenientes de instituições sociais e associações de reformados de todas as freguesias do concelho. Ao longo de um dia repleto de convívio, os participantes desfrutaram de um programa diversificado que incluiu jogos tradicionais, sessões de ginástica, música, dança, a animada Marcha de Arcos de Papel e um grande almoço colectivo. O presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, destacou o carácter especial do evento, sublinhando que é “uma grande festa que é para continuar”. A iniciativa integrou ainda a exposição “Sénior Arte”, com a participação de várias entidades locais, reforçando o papel activo da comunidade sénior. A celebração insere-se no projecto de promoção de um envelhecimento saudável através da actividade física, contribuindo simultaneamente para combater o isolamento e valorizar o trabalho desenvolvido pelas associações e instituições do concelho.

Fotos CMVFX