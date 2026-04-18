Manuel Patinha apresenta obra poética no Grémio da Póvoa

O Grémio Dramático Povoense, na Póvoa de Santa Iria, recebe este domingo, dia 19 de abril, pelas 15h30, um acto poético de entrada livre, que promete reunir autores, poetas e música num momento cultural aberto à comunidade.

A iniciativa conta com a apresentação da mais recente obra poética de Manuel Patinha, que assina também o convite ao público para marcar presença neste encontro literário.

A sessão será apresentada por António José Torres, autor, e contará ainda com a participação dos poetas Agripina Moreira, António Nabais e Artur Santos, que integrarão a mesa de partilha e reflexão poética.

O evento incluirá também um momento musical, com a presença de Marco e Cláudia, dos Lucky Duckies.