Cultura | 18-04-2026 13:07
Manuel Patinha apresenta obra poética no Grémio da Póvoa
foto dr
Iniciativa conta com a participação de poetas da Póvoa de Santa Iria e momento musical. As entradas são livres.
O Grémio Dramático Povoense, na Póvoa de Santa Iria, recebe este domingo, dia 19 de abril, pelas 15h30, um acto poético de entrada livre, que promete reunir autores, poetas e música num momento cultural aberto à comunidade.
A iniciativa conta com a apresentação da mais recente obra poética de Manuel Patinha, que assina também o convite ao público para marcar presença neste encontro literário.
A sessão será apresentada por António José Torres, autor, e contará ainda com a participação dos poetas Agripina Moreira, António Nabais e Artur Santos, que integrarão a mesa de partilha e reflexão poética.
O evento incluirá também um momento musical, com a presença de Marco e Cláudia, dos Lucky Duckies.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1766
15-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1766
15-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1766
15-04-2026
Capa Vale Tejo
15-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região