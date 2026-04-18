uma parceria com o Jornal Expresso
18/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-04-2026 13:07

Manuel Patinha apresenta obra poética no Grémio da Póvoa

Manuel Patinha apresenta obra poética no Grémio da Póvoa
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa conta com a participação de poetas da Póvoa de Santa Iria e momento musical. As entradas são livres.

O Grémio Dramático Povoense, na Póvoa de Santa Iria, recebe este domingo, dia 19 de abril, pelas 15h30, um acto poético de entrada livre, que promete reunir autores, poetas e música num momento cultural aberto à comunidade.
A iniciativa conta com a apresentação da mais recente obra poética de Manuel Patinha, que assina também o convite ao público para marcar presença neste encontro literário.
A sessão será apresentada por António José Torres, autor, e contará ainda com a participação dos poetas Agripina Moreira, António Nabais e Artur Santos, que integrarão a mesa de partilha e reflexão poética.
O evento incluirá também um momento musical, com a presença de Marco e Cláudia, dos Lucky Duckies.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1766
    15-04-2026
    Capa Vale Tejo
    15-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região