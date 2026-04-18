Moinhos de Entrevinhas são ex-líbris no Sardoal

Os Moinhos de Entrevinhas, no concelho de Sardoal, foram no sábado, 11 de Abril, ponto de encontro para dezenas de participantes que se associaram às comemorações do Dia Nacional dos Moinhos, numa jornada marcada pela redescoberta da paisagem, das tradições e da identidade local. O arranque do programa fez-se logo pela manhã com o Percurso Pedestre do Pão e Vinho, uma caminhada de 9,5 quilómetros, de dificuldade média a difícil, que levou cerca de 30 participantes por alguns dos recantos mais emblemáticos daquela zona do concelho. Ao longo de aproximadamente duas horas, jovens e adultos atravessaram caminhos rurais e locais de interesse patrimonial, com passagem pela Capela da Senhora da Lapa, pelas azenhas na Ribeira das Sarnadas e pelas vinhas da Quinta do Vale do Armo.

Junto aos moinhos, o ambiente foi de festa ao longo de todo o dia. A feira de artesanato reuniu artesãos e produtores do concelho, com uma mostra diversificada de bijutaria, leques tradicionais, peças em madeira e doçaria regional, como bolos de mel e tigelada. A animação estendeu-se também aos jogos tradicionais, com propostas para todas as idades, como o jogo da malha, das argolas, do galo e da corda, numa aposta clara na preservação de práticas lúdicas de outros tempos. A componente de convívio foi reforçada com o serviço assegurado pela Associação de Moradores e Amigos de Entrevinhas, que disponibilizou bar e refeição ligeira mediante inscrição prévia. Por dez euros, os participantes puderam usufruir de sopa, bifana, sobremesa e café.

Durante a tarde, o programa ganhou novo fôlego com actividades dirigidas aos mais novos, dinamizadas pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sardoal, que levou insufláveis e pinturas faciais ao recinto. Seguiram-se momentos musicais e de expressão artística, com a actuação da turma de Música da Universidade Sénior de Sardoal, uma aula aberta das turmas de Hip Hop e a presença do Grupo Concertinas “Os Terra da Couve de Valhascos”. Ao longo de todo o dia esteve ainda aberto ao público o Núcleo Museológico dos Moinhos, permitindo aos visitantes contactar com utensílios e ferramentas originais ligados ao antigo funcionamento daqueles equipamentos, numa ligação directa à memória colectiva da comunidade. A iniciativa foi promovida pelo município de Sardoal e pela Junta de Freguesia de Sardoal, no âmbito do programa nacional “Moinhos Abertos de Portugal”, que assinala o Dia Nacional dos Moinhos, celebrado a 7 de Abril.