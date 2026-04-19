Cartaxo põe livros, cinema e inteligência artificial no centro da Semana da Leitura

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita promove, entre os dias 20 e 24 de Abril, mais uma edição da Semana da Leitura, este ano sob o mote “Vemos, Ouvimos e Lemos”. Organizado pela Biblioteca Escolar, o programa aposta numa agenda diversificada, onde a literatura se cruza com as novas tecnologias, o cinema e a reflexão sobre os desafios do mundo actual, envolvendo alunos de vários ciclos e toda a comunidade educativa. Um dos pontos fortes da programação é a Exposição Interactiva “Supercharged”, patente entre 15 e 28 de Abril, que serve de base à oficina “A IA e os riscos de assédio, desinformação e burla”, dirigida a turmas do 8.º e 9.º anos. A actividade pretende alertar os mais novos para os perigos do universo digital, numa altura em que a inteligência artificial ganha terreno no espaço escolar e no dia-a-dia.

O programa inclui ainda a exibição do filme “Cerromaior”, de Luís Miguel Cintra, sessões de declamação de poesia e o concurso municipal “Cartaxo a Ler”, marcado para sexta-feira, 24 de Abril, na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita.