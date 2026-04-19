Município cede edifício à Scholas Occurrentes Portugal na Ribeira de Santarém

A Câmara de Santarém assinou um protocolo de colaboração com a Scholas Occurrentes Portugal que prevê a instalação da nova sede desta organização num edifício municipal situado no jardim da Ribeira de Santarém. Com este acordo, Santarém passa a acolher a segunda sede da Scholas Occurrentes em Portugal, a par da já existente em Cascais, reforçando o posicionamento do concelho como pólo de dinamização educativa e social, destaca a autarquia.

O município compromete-se a assegurar apoio à requalificação do edifício, considerando-o um investimento estruturante na revitalização da Ribeira de Santarém. “Esta é uma aposta clara numa Ribeira com futuro, mais viva, mais habitada e mais ligada à juventude, onde a educação e a participação cívica desempenham um papel central no seu processo de transformação”, diz o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, citado em nota de imprensa.

A Scholas Occurrentes é um movimento educativo internacional fundado em 2013, inspirado no legado do Papa Francisco, que promove a criação de redes globais de escolas e comunidades educativas. A sua missão centra-se em dar voz aos jovens, incentivando-os a assumir um papel activo na transformação das suas comunidades. Através de programas inovadores — como intercâmbios interculturais, formação de professores e disponibilização de recursos educativos digitais — a organização desenvolve projectos orientados para a educação inclusiva, o diálogo intercultural e a construção de uma cultura de paz, lê-se na mesma nota.

O protocolo foi assinado durante a quarta edição da feira InterEDUCA pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelo presidente da Scholas Occurrentes Portugal, Miguel Ribeiro Ferreira, também conhecido pela sua participação no programa televisivo “Shark Tank”.