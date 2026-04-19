Projecto Inclusão pela Cultura da Lezíria do Tejo arrancou em Rio Maior

A Biblioteca Municipal de Rio Maior recebeu o seminário de abertura do projecto Inclusão pela Cultura, iniciativa conjunta da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e municípios associados, com apoio e financiamento do Alentejo 2030 e do Fundo Social Europeu.

A Biblioteca Municipal de Rio Maior recebeu o seminário de abertura do projecto Inclusão pela Cultura, iniciativa conjunta da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e municípios associados, com apoio e financiamento do Alentejo 2030 e do Fundo Social Europeu.



A Biblioteca Municipal de Rio Maior recebeu o seminário de abertura do projecto Inclusão pela Cultura, iniciativa conjunta da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e municípios associados, com apoio e financiamento do Alentejo 2030 e do Fundo Social Europeu. O projecto irá decorrer nos onze municípios da Lezíria do Tejo, até abril de 2029, com uma série de actividades que visam promover a inclusão social, a cidadania activa e o acesso igualitário à cultura.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, participou da sessão de abertura em representação do município e da CIMLT, num momento que contou também com a presença do secretário executivo da CIMLT, António Torres.

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