Cartaxo promove seminário dedicado ao autismo

A cidade do Cartaxo recebe no dia 29 de Abril o seminário “Autismo – conhecer, apoiar, inovar”, uma iniciativa que pretende aprofundar o conhecimento sobre o autismo e promover novas respostas de inclusão social. A sessão decorre no Auditório Municipal da Quinta das Pratas, entre as 09h00 e as 17h30, no âmbito do projecto Cartaxo para Tod@s, desenvolvido através do programa CLDS 5G. A organização do evento resulta de uma parceria entre a ASAS – Associação de Amigos e Pessoas com Perturbação do Espetro do Autismo e a Câmara do Cartaxo, contando a abertura oficial com a presença do presidente do município, João Heitor, e do presidente da ASAS, João Ribeiro.

Ao longo do dia, o seminário vai juntar profissionais, famílias e população em geral para debater temas como “Autismo: compreender para agir”, “Inteligência artificial e autismo”, “Intervenção terapêutica no autismo” e “Escola inclusiva: enquadramento e realidade”, entre outros painéis. Segundo a organização, a iniciativa pretende criar um espaço de reflexão e aprendizagem que contribua para reforçar a inclusão social, o apoio às famílias e a inovação nas respostas dirigidas a pessoas com autismo.

A participação é gratuita, mas está sujeita a inscrição obrigatória. O projecto é cofinanciado pela União Europeia através do programa PESSOAS2030, no âmbito dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social.