Constância assinala 52 anos do 25 de Abril com dois dias de comemorações
A Câmara de Constância celebra o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa que se estende pelos dias 24 e 25 de Abril, com uma sessão solene, música, hasteamento de bandeiras e memórias da Guerra Colonial.
A Câmara de Constância celebra o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa que se estende pelos dias 24 e 25 de Abril, com uma sessão solene, música, hasteamento de bandeiras e memórias da Guerra Colonial. As comemorações arrancam na noite de 24 de Abril, no Cineteatro Municipal, com a sessão solene evocativa seguida do espetáculo musical Marujo.
No dia 25 de Abril, as cerimónias de hasteamento de bandeiras realizam-se nas juntas de freguesia do concelho, com início às 8h30 em Santa Margarida da Coutada, seguida pela de Constância às 9h00 e às 9h45 em Montalvo. À tarde, pelas 17h00, o Cineteatro Municipal acolhe a apresentação do livro "Adeus, até ao meu regresso! Memórias da Guerra Colonial de Ex-Combatentes do Concelho de Constância", que reúne testemunhos de ex-combatentes do concelho na Guerra Colonial. Ao longo do dia, as juntas de freguesia dinamizarão ainda outras iniciativas culturais e desportivas.