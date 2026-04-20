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Cultura | 20-04-2026 15:00

Constância assinala 52 anos do 25 de Abril com dois dias de comemorações

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A Câmara de Constância celebra o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa que se estende pelos dias 24 e 25 de Abril, com uma sessão solene, música, hasteamento de bandeiras e memórias da Guerra Colonial.

A Câmara de Constância celebra o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa que se estende pelos dias 24 e 25 de Abril, com uma sessão solene, música, hasteamento de bandeiras e memórias da Guerra Colonial. As comemorações arrancam na noite de 24 de Abril, no Cineteatro Municipal, com a sessão solene evocativa seguida do espetáculo musical Marujo.
No dia 25 de Abril, as cerimónias de hasteamento de bandeiras realizam-se nas juntas de freguesia do concelho, com início às 8h30 em Santa Margarida da Coutada, seguida pela de Constância às 9h00 e às 9h45 em Montalvo. À tarde, pelas 17h00, o Cineteatro Municipal acolhe a apresentação do livro "Adeus, até ao meu regresso! Memórias da Guerra Colonial de Ex-Combatentes do Concelho de Constância", que reúne testemunhos de ex-combatentes do concelho na Guerra Colonial. Ao longo do dia, as juntas de freguesia dinamizarão ainda outras iniciativas culturais e desportivas.

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