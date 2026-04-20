Cristina Branco abre comemorações do 25 de Abril em Alcanena

O concelho de Alcanena vai assinalar o 52º aniversário do 25 de Abril com um programa que junta música, cerimónias institucionais e momentos culturais, distribuídos entre os dias 24 e 25 de Abril. As comemorações arrancam na noite de 24 de Abril com o concerto “Mulheres de Abril”, protagonizado por Cristina Branco, marcado para as 21h00 no Cine-Teatro São Pedro.

No dia 25 de Abril, o programa oficial começa às 8h00 com a tradicional alvorada e uma hora depois, na Praça 8 de Maio, realiza-se o hastear solene da bandeira, acompanhado por guarda de honra dos Bombeiros Municipais de Alcanena, solta de pombos e corrida popular infantil. A sessão solene comemorativa está agendada para as 10h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reunindo autarcas, entidades locais e população para assinalar a data.

Durante a tarde, às 15h00, a sede do MAC – Associação Cultural e Recreativa de Moitas Venda recebe o Encontro de Poesia e Cultura da Biblioteca Municipal de Alcanena, dedicado à obra de Luíza Neto Jorge, num momento de homenagem à literatura portuguesa e aos valores de Abril.