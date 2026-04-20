Food Love Fest estreou-se no Cartaxo com chefs ao lume e vinhos do Ribatejo

A Ode Winery, em Vila Chã de Ourique, recebeu no sábado, 11 de Abril, a primeira edição do Food Love Fest, iniciativa que transformou o espaço vínico numa cozinha a céu aberto e afirmou a gastronomia ribatejana como cartão-de-visita da região. Entre as 11h00 e as 17h00, oito chefs foram-se revezando em duplas, preparando pratos ao momento em fogos de chão, fornos antigos e cozinhas montadas no exterior, numa experiência pensada para ser vivida sem formalismos, ao ritmo de cada visitante. A proposta assentou em comida servida quente, directamente do lume para o prato, sem cerimónias nem guião rígido, num ambiente descontraído, mas marcado por uma identidade muito própria. O vinho do Ribatejo teve também lugar de destaque num evento que procurou cruzar gastronomia, tradição e promoção regional.

Para José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o festival representa mais do que uma celebração gastronómica pontual. “Esta festa projecta a cultura gastronómica do Ribatejo e marca o início de um conjunto de eventos agendados para os próximos meses”, afirmou, sublinhando que esta estreia é apenas o ponto de partida para uma estratégia de valorização da região. Nesse âmbito, revelou que estão já previstos novos momentos de promoção do Ribatejo, entre os quais a presença na Feira Internacional de Artesanato, o reforço do Festival Raízes Vivas, em Santarém, que cresce depois da estreia em 2025, e ainda acções de divulgação nas regiões transfronteiriças de Espanha.

Também o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, marcou presença no evento e destacou o papel do enoturismo na afirmação do concelho e da região. O autarca recordou o potencial dos vinhos produzidos no território como elemento diferenciador e defendeu que a ligação entre gastronomia, vinho e paisagem pode ser uma alavanca para atrair visitantes e gerar desenvolvimento. João Heitor sublinhou ainda a importância de iniciativas como o Food Love Fest para reforçar relações entre agentes locais e regionais, criando novas oportunidades de cooperação e promovendo o território de forma integrada.