Museu do Neo-Realismo leva “Imagens da Revolução dos Cravos” ao Rio de Janeiro

A exposição “Imagens da Revolução dos Cravos” foi inaugurada a 9 de Abril, no Solar Grandjean de Montigny, espaço do Museu Universitário da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, assinalando o meio século da Revolução dos Cravos. Organizada pelo Museu do Neo-Realismo em parceria com a Cátedra Padre António Vieira, a mostra conta com curadoria de António Pedro Pita e David Santos, director do Museu do Neo-Realismo. A iniciativa pretende revisitar não só o momento histórico de 25 de Abril de 1974, como também o Processo Revolucionário em Curso, até à aprovação da nova Constituição Portuguesa, em Abril de 1976.

A exposição reúne um conjunto diversificado de expressões artísticas e documentais, propondo uma leitura alargada do conceito de “imagem”. Entre os autores representados encontram-se nomes maiores da cultura portuguesa, como José Gomes Ferreira, Sophia de Mello Breyner Andresen, Alfredo Cunha, Rogério Ribeiro, Cipriano Dourado, João Abel Manta, José Carlos Ary dos Santos e Manuel Gusmão. As obras expostas abrangem áreas como poesia, crónica, fotografia, gravura e design.

A sessão de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que sublinhou a importância da iniciativa no processo de internacionalização do museu. Em exibição até 30 de Junho, a exposição reforça os laços culturais entre Portugal e o Brasil, promovendo a memória e o legado de um dos momentos mais marcantes da história contemporânea portuguesa.