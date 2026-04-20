Polidesportivo de Vialonga requalificado com homenagem a João Rossi

A cerimónia de inauguração das obras de requalificação do Polidesportivo do Cabo de Vialonga ficou marcada pela homenagem a João Rossi, dos Wet Bed Gang (WBG), falecido em 2014, retratado na pintura artística executada no piso do renovado espaço.

A requalificação do polidesportivo foi realizada no âmbito do Projecto 7 BarrisMundo (Do Bairro para o Mundo), da Operação Integrada Local-OIL Vialonga, correspondendo a um investimento total de 170.450,74€ + IVA, o qual incluiu a pintura artística, o arranjo e pintura das bancadas e do muro de suporte envolvente, a marcação do campo e a instalação de redes nas balizas, entre outros melhoramentos.

A pintura no polidesportivo apresenta um diamante que simboliza o Prémio “Diamante” alcançado com a música “Devia Ir”, dos WBG, o primeiro single português a alcançar o prestigioso galardão (mais de 27 milhões de reproduções em plataformas de streaming em Portugal e 57 milhões de visualizações no YouTube).

A pintura foi realizada por SMILE/Ivo Santos, artista urbano e plástico, assinalando a sua estreia numa pintura “horizontal”, uma vez que, por norma, realiza trabalhos em fachadas.

A cerimónia de inauguração teve início com a actuação do Grupo Batucadeiras de Vialonga, da Associação dos Africanos de Vila Franca de Xira, e terminou, após os discursos e o descerramento da placa, com um jogo amigável de futebol da classe Traquinas do Grupo Desportivo “Os Patuscos” de Vialonga.

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