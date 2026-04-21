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Cultura | 21-04-2026 15:00

Alpiarça celebra Abril com programa diversificado para toda a comunidade

cravos 25 de abril ilustrativ
foto ilustrativa
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Município de Alpiarça volta a assinalar o dia 25 de Abril com diversas iniciativas que evocam os valores da liberdade, democracia e participação cívica.

A Câmara de Alpiarça volta a assinalar o 25 de Abril com um conjunto de iniciativas que decorrem ao longo de vários dias, convidando toda a população a participar numa programação diversificada pensada para diferentes públicos e gerações. As comemorações incluem momentos culturais, desportivos, institucionais e de convívio, destacando a importância histórica da data e reforçando os valores da liberdade, participação e cidadania.
Um dos pontos altos do programa é a sessão solene comemorativa, marcada para a noite de 24 de abril, seguida de um espectáculo do Coro Infantojuvenil “Os Traquinas”. No dia 25 de abril, o destaque vai para duas iniciativas desportivas, a Prova de Ciclismo de Pista, integrada no calendário da Associação de Ciclismo de Santarém, e a Kids Race dos Patudos, dirigida às crianças e jovens, promovendo o desporto e o convívio familiar. As celebrações incluem ainda uma tarde de folclore multicultural, reforçando o envolvimento das associações locais e a diversidade cultural da comunidade.

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