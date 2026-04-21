Campinos e folclore tomam conta do Cartaxo no Dia do Trabalhador

O Cartaxo assinala o Dia do Trabalhador com um programa marcado pela identidade ribatejana. A iniciativa “Os Campinos Vêm à Cidade” leva no dia 1 de Maio campinos, amazonas e ranchos folclóricos ao centro da cidade, num desfile etnográfico que promete encher as ruas de tradição, memória e simbolismo. O programa arranca com a concentração de campinos, amazonas e ranchos folclóricos junto ao Pavilhão Municipal de Exposições. Uma hora depois, pelas 10h00, começa o desfile pelas principais ruas da cidade, num momento que pretende afirmar e celebrar as raízes culturais do concelho.

Antes do almoço realiza-se a bênção dos animais junto ao Tribunal do Cartaxo, um dos momentos mais emblemáticos da jornada e que mantém viva uma tradição profundamente ligada ao mundo rural. A tarde será dedicada à música, à dança e à valorização da memória local. A partir das 14h00 decorre o III Festival de Folclore do Concelho do Cartaxo, repartido entre o Jardim da Praça de Touros e o Pavilhão Municipal. Pelas 15h30 é apresentado o projecto Os Últimos dos Maiorais, evocando figuras e vivências que marcaram a história ribatejana. O programa festivo encerra com uma corrida de touros na Praça de Touros do Cartaxo, fechando um dia em que a cidade se transforma numa montra viva das tradições do Ribatejo.