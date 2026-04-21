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Cultura | 21-04-2026 11:58

Canados junta ranchos do concelho de Alenquer em tarde de folclore

Canados junta ranchos do concelho de Alenquer em tarde de folclore
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VII edição do Festival de Folclore Concelhio de Alenquer realiza-se dia 3 de Maio a partir das 15h00.

Canados, Alenquer, prepara-se para receber a VII edição do Festival de Folclore Concelhio. A iniciativa está agendada para o dia 3 de Maio, domingo, a partir das 15h00, e conta com a actuação do Rancho Folclórico “Os Camponeses de Canados”, criado em 1986, e que é o anfitrião do festival.
Sobem ainda ao palco o rancho “Cacho Dourado”, de Aldeia Gavinha, o Rancho Folclórico de Alenquer, o Rancho Folclórico “Flor do Montejunto”, de Cabanas de Torres, o Rancho Folclórico do Carregado, o rancho “Os Malmequeres do Fiandal” e o Rancho Folclórico da Associação Recreativa da Pocariça.
O evento aguarda 250 convivas para uma tarde que reforça o espírito de união entre os grupos, proporcionando à comunidade uma tarde de partilha e convívio cultural.
A entrada é livre.

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