Canados junta ranchos do concelho de Alenquer em tarde de folclore

Canados, Alenquer, prepara-se para receber a VII edição do Festival de Folclore Concelhio. A iniciativa está agendada para o dia 3 de Maio, domingo, a partir das 15h00, e conta com a actuação do Rancho Folclórico “Os Camponeses de Canados”, criado em 1986, e que é o anfitrião do festival.

Sobem ainda ao palco o rancho “Cacho Dourado”, de Aldeia Gavinha, o Rancho Folclórico de Alenquer, o Rancho Folclórico “Flor do Montejunto”, de Cabanas de Torres, o Rancho Folclórico do Carregado, o rancho “Os Malmequeres do Fiandal” e o Rancho Folclórico da Associação Recreativa da Pocariça.

O evento aguarda 250 convivas para uma tarde que reforça o espírito de união entre os grupos, proporcionando à comunidade uma tarde de partilha e convívio cultural.

A entrada é livre.