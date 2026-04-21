Entroncamento assinala 25 de Abril com homenagens e cultura

A Câmara do Entroncamento vai assinalar o 52º aniversário da Revolução de 25 de Abril com um programa diversificado que convida a população a participar num dia marcado pela memória, pela cultura e pelo espírito de cidadania. Sob o mote “Celebrar Abril é celebrar a liberdade”, as comemorações arrancam às 10h00 com o habitual hastear da bandeira no Largo José Duarte Coelho, seguindo-se a sessão solene no Centro Cultural, onde estão também previstos momentos de poesia e momentos musicais.

Durante a tarde, o programa prossegue às 15h30 com uma cerimónia de reconhecimento a funcionários e entidades envolvidas nas operações de protecção civil durante a tempestade Kristin, também no Centro Cultural. Pelas 17h00 será apresentada uma nova viatura ao serviço municipal de protecção civil, no Largo José Duarte Coelho, terminando as comemorações à noite, pelas 21h30, com o espectáculo “Vozes da Liberdade”, no Cineteatro São João. Todas as iniciativas são gratuitas e abertas ao público, sendo apenas necessário o levantamento prévio de bilhetes para o espectáculo, de forma a garantir o acesso organizado dos espetactadores.

