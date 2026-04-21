Feira do Livro Usado leva leitura acessível à Biblioteca da Chamusca

A Biblioteca Municipal da Chamusca está a receber, até ao dia 30 de Abril, mais uma edição da Feira do Livro Usado, iniciativa promovida pelo município que pretende incentivar hábitos de leitura e, ao mesmo tempo, dar nova vida a centenas de obras. A feira disponibiliza ao público uma seleção variada de livros usados, abrangendo diferentes géneros literários e autores, desde clássicos da literatura a obras contemporâneas. A proposta passa por facilitar o acesso aos livros a preços acessíveis, permitindo aos visitantes descobrir novas leituras ou reencontrar títulos de referência sem grandes encargos.

A iniciativa decorre no horário habitual da Biblioteca Municipal da Chamusca: de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 18h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00. A iniciativa assume também uma vertente ambiental e de sustentabilidade, ao apostar na reutilização de livros que, de outra forma, poderiam ficar esquecidos. Ao circular novamente entre leitores, estas obras ganham uma nova utilidade e prolongam o seu valor cultural, refere a autarquia., sublinhando que a Feira do Livro Usado se integra na programação regular da biblioteca e contribui para reforçar o papel daquele espaço como local de acesso ao conhecimento, partilha e dinamização cultural. A iniciativa pretende também estimular a criação e o enriquecimento de bibliotecas pessoais, aproximando os livros de públicos de diferentes idades.