Riachos assinala Revolução dos Cravos com concerto ao ar livre

A Paralelo 39 - Associação Cultural de Saberes e Artes vai assinalar o aniversário da Revolução dos Cravos com um concerto de celebração da democracia na noite de 24 de Abril, no Largo Manuel Simões Seródio, em Riachos. O espectáculo será protagonizado pelo músico Luís Santos, num momento pensado para evocar os valores de Abril através da música.

Ao músico juntam-se ainda como convidados Dora Santos, Maria Jeromito, Zé Luz e Adriano Sousa, num concerto de entrada gratuita, embora a organização refira que os artistas aceitam o contributo do público através de "imperiais entregues ao palco, moedinhas e notas" como forma simbólica de apoio.