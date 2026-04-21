Cultura | 21-04-2026 12:56
Riachos assinala Revolução dos Cravos com concerto ao ar livre
foto ilustrativa
Espectáculo protagonizado por Luís Santos decorre no Largo Manuel Simões Seródio na noite de 24 de Abril, com vários convidados em palco.
A Paralelo 39 - Associação Cultural de Saberes e Artes vai assinalar o aniversário da Revolução dos Cravos com um concerto de celebração da democracia na noite de 24 de Abril, no Largo Manuel Simões Seródio, em Riachos. O espectáculo será protagonizado pelo músico Luís Santos, num momento pensado para evocar os valores de Abril através da música.
Ao músico juntam-se ainda como convidados Dora Santos, Maria Jeromito, Zé Luz e Adriano Sousa, num concerto de entrada gratuita, embora a organização refira que os artistas aceitam o contributo do público através de "imperiais entregues ao palco, moedinhas e notas" como forma simbólica de apoio.
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