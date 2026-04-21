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Cultura | 21-04-2026 17:14

Sardoal assinala 25 de Abril com várias iniciativas

25 de Abril cravos ilustrativ
foto ilustrativa
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Município celebra os 52 anos do 25 de Abril com um conjunto de iniciativas promovidas pela autarquia em parceria com outras entidades.

A Câmara de Sardoal vai celebrar os 52 anos do 25 de Abril de 1974 com um conjunto de iniciativas, no dia 24 de Abril, com a inauguração da exposição “Ter Abril na Mão”, na Biblioteca Municipal, com ilustrações de Francisco Sousa de textos de Mário Jorge de Sousa. No dia 25 de Abril, às 9h00, terá lugar com a cerimónia do hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, seguindo-se as tradicionais Corridas da Liberdade. Durante a tarde, o Parque Desportivo Municipal recebe o XX Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol, organizado pelo Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos”.
Pelas 16h30 realiza-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Sardoal, que integra um momento solene evocativo da data. As comemorações terminam à noite, com a exibição do filme “Cartas de Guerra”, às 21h30, no Centro Cultural Gil Vicente.

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