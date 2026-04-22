Alpiarça recebe a 8.ª edição da Rota das Sopas

Alpiarça prepara-se para receber a 8.ª edição da Rota das Sopas, no dia 31 de Maio, às 12h30, a Barragem dos Patudos transforma-se num ponto de encontro para todos os amantes da boa gastronomia e do convívio. O município convida a população a embarcar numa viagem pelos sabores da região, reunindo família e amigos. Desde receitas tradicionais a versões mais criativas, haverá uma grande variedade de sopas para provar, feitas por restaurantes e associações locais.