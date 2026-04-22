Filarmónica de Alenquer renova direcção e reconhece dificuldade em recrutar pessoas para o associativismo

Abel Pereira foi reeleito presidente da direcção da Sociedade União Musical Alenquerense (SUMA) por mais três anos. Os estatutos da colectividade foram alterados e, por isso, os órgãos sociais passam de dois para três anos nos respectivos cargos. Cada vez é mais difícil ter pessoas disponíveis e comprometidas com o movimento associativo, daí a mudança, disse o dirigente a O MIRANTE. Os novos órgãos sociais, que tomaram posse a 12 de Março, têm elementos entre os 20 e os 59 anos, sendo que três são mulheres.

Entre as prioridades da direcção para o novo mandato estão a actualização da base de dados de sócios, a dinamização de uma campanha de angariação de associados e a realização de um inventário rigoroso de todo o património da SUMA. A direcção pretende identificar, quantificar e registar todos os bens existentes, desde instrumentos a equipamentos, num processo que deverá ficar concluído no prazo de três anos, apostando também na modernização e informatização dos serviços. A SUMA tem 362 sócios activos e a cobrança das quotas ainda é feita porta-a-porta por um cobrador. Devido à sua idade, deverá deixar de fazer este serviço em breve e, por isso, há que trabalhar em alternativas.

Telhado da sede vai ser reparado

Abel Pereira adianta que a situação financeira da SUMA é estável. Nos últimos dois anos, a colectividade reforçou a poupança em cerca de 10 mil euros e investiu aproximadamente 40 mil euros em instrumentos, fardas e equipamentos. “O preço de um instrumento musical é brutal. As pessoas não imaginam quanto custa uma tuba, por exemplo. Nós próprios, como direcção, se calhar não temos noção do valor que está naquela sala: são 67 instrumentos que ascendem a milhares de euros”, explica.

Ao nível das instalações, a colectividade enfrenta problemas de infiltrações, que causaram danos no telhado, nas portas e em alguns equipamentos da cozinha. Agora, com o bom tempo, avançam as obras de reparação. A direcção pondera também investimentos na eficiência energética, mas condiciona essas decisões à definição do futuro do edifício, que pertence à Câmara de Alenquer e é utilizado em regime de direito de superfície. “Para colocar o sistema de LED, temos de perceber se realmente vale a pena. Isso depende se vamos estar aqui dois anos ou se vamos estar vinte. Só sabendo as intenções do novo executivo da câmara é que podemos tomar decisões”, referiu.

Mais músicos e mais qualidade

As origens da SUMA remontam aos finais do século XIX, com a criação, a 1 de Dezembro de 1890, da Sociedade Philarmónica Operária Alenquerense. A partir de 1 de Dezembro de 1909 passou a chamar-se Sociedade de Instrução e Recreio que, posteriormente, em 1924, viria a mudar para Sociedade Filarmónica de Alenquer. O actual nome existe desde 8 de Janeiro de 1949. O livro “Memórias da Arcada” retrata precisamente os primeiros 118 anos da SUMA, sendo objectivo da direcção lançar outro livro que retrate os restantes anos até à actualidade.

A banda principal da SUMA tem 67 músicos e a banda juvenil cerca de 25 elementos. A escola de música tem crianças desde os seis anos que, depois, se quiserem, passam para a banda juvenil e, posteriormente, para a banda sénior. “Temos professores nesta escola com 25 anos de casa. Estamos numa fase de crescimento, tanto ao nível de músicos como também de qualidade ao nível dos espectáculos e concertos”, sublinha Abel Pereira.