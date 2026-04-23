Alcanena volta a dar palco à criatividade local com a 11ª edição da ALC’ARTE
Mostra anual reúne 28 artistas plásticos do concelho no Artspace João Carvalho e integra as comemorações do 112º aniversário da fundação do município.
A Câmara de Alcanena inaugura no dia 2 de Maio, às 16h00, no Artspace João Carvalho, a 11ª edição da ALC’ARTE – Mostra Anual dos Artistas Plásticos do Concelho. Uma iniciativa que volta a destacar o talento artístico existente no concelho. Integrada nas Festas do Concelho e nas comemorações do 112º aniversário da criação do concelho de Alcanena, a exposição fica em exibição até 30 de Maio.
A mostra vai reunir trabalhos de 28 artistas com percursos e linguagens distintas, pretendendo a autarquia afirmar a criação artística local como um dos pilares da identidade cultural do território. A edição deste ano contará com obras dos seguintes artistas: Alzira Bento, Ana Luísa Santos, Anna Elizabeth Maia, Augusto Costa, Carla Figueiredo, Cristiana Silva, Cristiano Vieira, Fernando Soares, Gracinda Ruivo, Hanna Franchuk, João Carvalho, Joaquim Veríssimo, Madalena Fernandes, Manuela Carvalho, Manuela Jorge, Maria Amado, Maria Delfina Subtil, Maria do Rosário Marques, Matilde Pedro, Miguel Simão, Olga Bench, Paulo Almeida, Paulo Lopes, Perpétua Frazão, Rogério Louro, Rui Gonçalves, Saúl Roque Gameiro e Zulmira Bento.