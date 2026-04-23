uma parceria com o Jornal Expresso
23/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-04-2026 12:00

Alcanena volta a dar palco à criatividade local com a 11ª edição da ALC’ARTE

arte pintor pintura quadros
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mostra anual reúne 28 artistas plásticos do concelho no Artspace João Carvalho e integra as comemorações do 112º aniversário da fundação do município.

A Câmara de Alcanena inaugura no dia 2 de Maio, às 16h00, no Artspace João Carvalho, a 11ª edição da ALC’ARTE – Mostra Anual dos Artistas Plásticos do Concelho. Uma iniciativa que volta a destacar o talento artístico existente no concelho. Integrada nas Festas do Concelho e nas comemorações do 112º aniversário da criação do concelho de Alcanena, a exposição fica em exibição até 30 de Maio.
A mostra vai reunir trabalhos de 28 artistas com percursos e linguagens distintas, pretendendo a autarquia afirmar a criação artística local como um dos pilares da identidade cultural do território. A edição deste ano contará com obras dos seguintes artistas: Alzira Bento, Ana Luísa Santos, Anna Elizabeth Maia, Augusto Costa, Carla Figueiredo, Cristiana Silva, Cristiano Vieira, Fernando Soares, Gracinda Ruivo, Hanna Franchuk, João Carvalho, Joaquim Veríssimo, Madalena Fernandes, Manuela Carvalho, Manuela Jorge, Maria Amado, Maria Delfina Subtil, Maria do Rosário Marques, Matilde Pedro, Miguel Simão, Olga Bench, Paulo Almeida, Paulo Lopes, Perpétua Frazão, Rogério Louro, Rui Gonçalves, Saúl Roque Gameiro e Zulmira Bento.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região