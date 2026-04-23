BRINCAQUÉR convida crianças a brincar ao ar livre em Alenquer
Segunda edição do BRINCAQUÉR junta crianças e famílias na Romeira.
O município de Alenquer vai promover, no dia 25 de Abril, a segunda edição do projecto BRINCAQUÉR, uma iniciativa que pretende incentivar o brincar livre e criativo entre as crianças. A actividade decorre entre as 15h00 e as 18h00, no Parque Urbano da Romeira.
Numa altura em que é amplamente reconhecido que as crianças nem sempre brincam o suficiente, sendo o brincar fundamental para um desenvolvimento saudável e harmonioso, o projecto aposta no contacto com materiais diversos e pouco estruturados. A proposta passa por criar oportunidades para brincadeiras mais livres, autónomas e diversificadas.
O BRINCAQUÉR desafia os mais novos a brincar com “tralha”, estimulando a imaginação, a capacidade de resolução de problemas e a cooperação entre pares. A iniciativa pretende também reforçar a ideia de que brincar na rua é natural, seguro e estimulante, envolvendo não só as crianças, mas também as suas famílias.