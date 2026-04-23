uma parceria com o Jornal Expresso
23/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-04-2026 09:15

BRINCAQUÉR convida crianças a brincar ao ar livre em Alenquer

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Alenquer vai promover, no dia 25 de Abril, a segunda edição do projecto BRINCAQUÉR, uma iniciativa que pretende incentivar o brincar livre e criativo entre as crianças. A actividade decorre entre as 15h00 e as 18h00, no Parque Urbano da Romeira.
Numa altura em que é amplamente reconhecido que as crianças nem sempre brincam o suficiente, sendo o brincar fundamental para um desenvolvimento saudável e harmonioso, o projecto aposta no contacto com materiais diversos e pouco estruturados. A proposta passa por criar oportunidades para brincadeiras mais livres, autónomas e diversificadas.
O BRINCAQUÉR desafia os mais novos a brincar com “tralha”, estimulando a imaginação, a capacidade de resolução de problemas e a cooperação entre pares. A iniciativa pretende também reforçar a ideia de que brincar na rua é natural, seguro e estimulante, envolvendo não só as crianças, mas também as suas famílias.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região