uma parceria com o Jornal Expresso
23/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 23-04-2026 12:50

Chamusca recebe Argentina e abre portas ao mundo no FIFCA

Chamusca recebe Argentina e abre portas ao mundo no FIFCA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes regressa ao Ribatejo e leva à Chamusca uma comitiva de Santa Rosa, La Pampa. Gala das Nações realiza-se a 30 de Abril, no cineteatro.

A Chamusca volta a afirmar-se como ponto de encontro de culturas com a participação na 10.ª edição do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA), que decorre entre 24 de Abril e 3 de Maio em vários concelhos do Ribatejo. Nesta edição, o concelho acolhe a comitiva internacional da Argentina, proveniente de Santa Rosa, na região de La Pampa. O grupo foi recebido a 22 de Abril pelo presidente da câmara, Nuno Mira, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, assinalando o arranque de uma presença que promete aproximar a comunidade local de outras tradições, expressões artísticas e vivências culturais.
Durante a estadia na Chamusca, a comitiva argentina vai desenvolver várias actividades junto da população, com passagens por escolas, universidades seniores e instituições particulares de solidariedade social. A aposta passa por promover o contacto directo entre culturas e gerações, numa dimensão social e inclusiva que tem marcado o festival ao longo dos anos. O momento mais simbólico da programação no concelho acontece na noite de 30 de Abril, às 21h30, com a realização da Gala das Nações no Cineteatro da Chamusca. O espectáculo vai reunir vários grupos internacionais e promete transformar o palco num espaço de celebração da diversidade cultural, através da música, da dança e das tradições de diferentes países. A entrada na Gala das Nações é gratuita, mas sujeita a reserva, que pode ser feita no Balcão Único do Município da Chamusca.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região