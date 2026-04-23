Chamusca recebe Argentina e abre portas ao mundo no FIFCA

A Chamusca volta a afirmar-se como ponto de encontro de culturas com a participação na 10.ª edição do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA), que decorre entre 24 de Abril e 3 de Maio em vários concelhos do Ribatejo. Nesta edição, o concelho acolhe a comitiva internacional da Argentina, proveniente de Santa Rosa, na região de La Pampa. O grupo foi recebido a 22 de Abril pelo presidente da câmara, Nuno Mira, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, assinalando o arranque de uma presença que promete aproximar a comunidade local de outras tradições, expressões artísticas e vivências culturais.

Durante a estadia na Chamusca, a comitiva argentina vai desenvolver várias actividades junto da população, com passagens por escolas, universidades seniores e instituições particulares de solidariedade social. A aposta passa por promover o contacto directo entre culturas e gerações, numa dimensão social e inclusiva que tem marcado o festival ao longo dos anos. O momento mais simbólico da programação no concelho acontece na noite de 30 de Abril, às 21h30, com a realização da Gala das Nações no Cineteatro da Chamusca. O espectáculo vai reunir vários grupos internacionais e promete transformar o palco num espaço de celebração da diversidade cultural, através da música, da dança e das tradições de diferentes países. A entrada na Gala das Nações é gratuita, mas sujeita a reserva, que pode ser feita no Balcão Único do Município da Chamusca.