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Cultura | 23-04-2026 18:00

Gançaria junta Banda Filarmónica e Coros para “Cantar Abril”

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Iniciativa decorre no dia 26 de Abril, às 15h00, no Pavilhão da Associação Recreativa e Cultural de Gançaria, com entrada livre.

A Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gançaria promove, no dia 26 de Abril, às 15h00, o concerto “Cantar Abril”, no Pavilhão da Associação Recreativa e Cultural de Gançaria, no concelho de Santarém.
O espextáculo insere-se nas comemorações do 52.º aniversário do 25 de Abril e assinala o espírito da Revolução de Abril através da música, reunindo em palco a Banda Filarmónica e o Coro da instituição local, num encontro com o Orfeão Caldense, de Caldas da Rainha.
O programa inclui ainda a interpretação de diversos temas emblemáticos ligados à revolução e aos valores da liberdade, como as “Canções Heróicas” de Fernando Lopes-Graça, uma das obras mais marcantes do repertório musical português.

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