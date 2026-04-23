Gançaria junta Banda Filarmónica e Coros para “Cantar Abril”

A Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gançaria promove, no dia 26 de Abril, às 15h00, o concerto “Cantar Abril”, no Pavilhão da Associação Recreativa e Cultural de Gançaria, no concelho de Santarém.

O espextáculo insere-se nas comemorações do 52.º aniversário do 25 de Abril e assinala o espírito da Revolução de Abril através da música, reunindo em palco a Banda Filarmónica e o Coro da instituição local, num encontro com o Orfeão Caldense, de Caldas da Rainha.

O programa inclui ainda a interpretação de diversos temas emblemáticos ligados à revolução e aos valores da liberdade, como as “Canções Heróicas” de Fernando Lopes-Graça, uma das obras mais marcantes do repertório musical português.