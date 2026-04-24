Nova biblioteca escolar em Mação abriu portas no Dia do Livro

Mação assinalou o Dia Mundial do Livro, celebrado a 23 de Abril, com a apresentação da nova Biblioteca da Escola EB1 + Jardim de Infância, numa iniciativa realizada na manhã de quinta-feira. O espaço foi criado na sala Multiusos da escola e passa a estar aberto todos os dias, permitindo às crianças um acesso mais regular e próximo aos livros. A nova biblioteca reúne livros, jogos e actividades educativas, procurando estimular o gosto pela leitura de forma lúdica. A decoração tem como inspiração o livro O Principezinho, dando ao espaço um ambiente pensado para despertar a imaginação dos alunos e tornar a leitura uma experiência mais atractiva.

O projecto é acompanhado e dinamizado por técnicas do PEDIME4, da Biblioteca Municipal de Mação e da própria escola, numa articulação que pretende reforçar o papel da biblioteca escolar enquanto recurso pedagógico e cultural. Entre as novidades apresentadas está o projecto “Livro Vai e Vem”, que permite às crianças requisitarem livros, levá-los para casa e partilhar a leitura em família, através de um saco próprio para transporte. As comemorações terminaram com sessões de contos pelo artista Bruno Batista, dirigidas aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo da Escola Básica n.º 1 de Mação.