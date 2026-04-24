Revista Nervo nas livrarias no inicio de Maio

A 27 ª edição da revista de poesia NERVO, um coletivo de poesia sediado no Entroncamento, vai para as livrarias no dia 2 Maio. A publicação de poesia inédita portuguesa e de outros idiomas é dirigida por Maria F. Roldão e publica-se três vezes por ano, em Janeiro, Maio e Setembro, e cruza-se com o universo da arte contemporânea, homenageando autores e diversificando as capas também com autores convidados para cada edição.

O número 27 da revista Nervo, revista de poesia contemporânea portuguesa e tradução, será lançado no dia 2 de Maio. A edição conta com autores como Ana Isabel Mouta, Aurora Luque, Catarina Santiago Costa, Daniel Sangeiro Candé, Eduardo Brito, Elena Medel, Gil de Carvalho, Inês Dias, Natasha Sardzoska, Rui Pires Cabral e Viki Katsarou. Alguns dos textos são traduzidos por Álvaro Seiça e Rui Cóias. Conta ainda com textos de Gil de Carvalho por Luís Manuel Gaspar e Manuel S. Fonseca, em lembrança ao poeta que faleceu o ano passado. Nesta publicação, a capa e ilustrações foram concebidas por Manuela Pimentel e o design editorial é de Inside Vanity.