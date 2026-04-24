Sabores do Toiro Bravo regressam a Coruche com gastronomia, música e tradição

A carne de toiro bravo volta a estar no centro da programação dos Sabores do Toiro Bravo, iniciativa que decorre durante quatro dias em Coruche.

O evento reúne propostas gastronómicas apresentadas pelos restaurantes O Farnel, Ó Manel, Carnes Bravas by deCatering, Trinca Petisqueira e Pizzaria Mr. Rino. Ao evento juntam-se ainda a Taberna Tradicional da Associação de Defesa do Património de Coruche, a Associação Cultural de São José da Lamarosa e a C.N’ACABA – Comissão de Festa São José da Lamarosa.

Além da componente gastronómica, o certame integra música, animação itinerante, artesanato e um espaço dedicado às crianças, reforçando a vertente familiar e festiva da iniciativa. A programação inclui também momentos de cariz cultural e identitário, como o colóquio “Afición de Coruche”, a actividade “A minha primeira pega no Grupo de Coruche”, a Demonstração de Toureio de Salão, o treino do Grupo de Forcados Amadores de Coruche e a Gala Equestre “Miguel da Fonseca”, que contará com a participação da fadista Beatriz Felizardo.

A abertura oficial, marcada para 30 de Abril, conta com a participação do grupo de dança polaco Zespól Regionalny Mystokowianie, integrado no FIFCA – Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes. Nessa noite actua também o trio alentejano Alentons. No dia 1 de Maio está prevista a apresentação da segunda edição do livro Comeres de Coruche, com participação do crítico gastronómico Amílcar Malhó, seguindo-se o concerto dos Cantadores. O encerramento do certame, a 3 de Maio, faz-se com uma Oficina de Folclore.

Em paralelo, o recinto acolhe a Feira de Artesanato e Produtos Locais, a exposição “Clássicos de Coruche” e a participação do movimento associativo local. A organização sublinha ainda que o evento se prolonga para lá da Praça de Toiros, convidando os visitantes a descobrir outros pontos de interesse da vila, como o Parque do Sorraia, o Jardim 25 de Abril, o centro histórico, a Praça da Liberdade, o Pelourinho e a Ermida de Nossa Senhora do Castelo.