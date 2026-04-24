Tomar enche a Praça da República e aclama a Festa dos Tabuleiros

Tomar voltou a provar que a Festa dos Tabuleiros é muito mais do que uma tradição. É um traço fundo da identidade colectiva da cidade e do concelho. A adesão popular à tradicional reunião do povo para decidir a realização da próxima edição foi tão expressiva que o momento teve de sair do Salão Nobre dos Paços do Concelho e transferir-se para a Praça da República, onde centenas de pessoas disseram “sim” à festa e voltaram a escolher Mário Formiga como mordomo. Entre o toque dos sinos, os aplausos e o grito uníssono de “Viva a Festa!”, o centro histórico encheu-se de entusiasmo no sábado, 18 de Abril, num momento raro de mobilização popular em torno da festa maior de Tomar. A praça transformou-se, ela própria, numa celebração antecipada do que aí vem em 2027.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, não escondeu a emoção perante a resposta da população. Em declarações a O MIRANTE, sublinhou que a dimensão da participação obrigou a mudar o local da reunião, descrevendo o momento como um grande “gesto de amor” à Festa dos Tabuleiros. “É uma grande emoção, porque antes de presidente da câmara sou tomarense e a Festa dos Tabuleiros é a nossa maior celebração. Com esta expressão de adesão até descemos à praça, onde, seguramente, centenas de pessoas vieram mostrar o seu amor à festa”, afirmou.

A escolha do mordomo trouxe ainda um momento pouco habitual. Mário Formiga e Francisco Madureira disputaram a preferência popular numa eleição renhida, cenário que, segundo Tiago Carrão, já não se via “há décadas”. Para medir o apoio a cada um dos candidatos, a multidão dividiu-se em dois lados da praça, num quadro carregado de entusiasmo, aplausos e palavras de incentivo. Depois de uma contagem visual e da análise de imagens aéreas captadas no local, o município anunciou a reeleição de Mário Formiga, que assume assim o cargo pela segunda vez consecutiva. Visivelmente emocionado, o mordomo reeleito recusou qualquer leitura de divisão e deixou uma mensagem de unidade. “Não há vencedores nem vencidos. Quem ganha é a Festa dos Tabuleiros”, declarou perante a multidão, apelando ao envolvimento de todos na preparação da próxima edição.

Também a O MIRANTE, Mário Formiga considerou que a enorme participação popular demonstrou que “a festa está bem viva e recomenda-se” e assumiu como principal objectivo “organizar a melhor festa de sempre”. Entre os maiores desafios identificados está a necessidade de garantir meios financeiros à altura da exigência de uma celebração com esta dimensão, mas a ambição vai além da organização da próxima edição. Mário Formiga reiterou a vontade de ver a Festa dos Tabuleiros reconhecida como Património Cultural Imaterial da UNESCO, defendendo que “uma festa como a nossa merece estar num patamar de excelência e com certeza vai lá chegar, porque é o lugar onde deve estar”. Do lado do município, Tiago Carrão garantiu total alinhamento com essa ambição, assegurando que o executivo quer pôr “o município ao serviço da Festa dos Tabuleiros”, para que a edição de 2027 possa afirmar-se como a melhor de sempre.

De quatro em quatro anos, Tomar transforma-se por completo para viver a Festa dos Tabuleiros, a maior celebração da cidade templária e uma das manifestações populares mais impressionantes do país. Ao longo de uma semana, a festa mobiliza milhares de pessoas e atrai perto de um milhão de visitantes, enchendo as ruas de cor, tradição e simbolismo.