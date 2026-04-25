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Cultura | 25-04-2026 21:00

Dia do Trabalhador assinalado em Santarém com marcha e convívio

Dia do Trabalhador assinalado em Santarém com marcha e convívio
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A União de Sindicatos de Santarém vai festejar mais uma vez o Dia do Trabalhador, a 1 de Maio, em Santarém.

A União de Sindicatos de Santarém vai festejar mais uma vez o Dia do Trabalhador, a 1 de Maio, em Santarém. O programa começa com uma marcha entre a Loja do Cidadão e o Jardim da República, com concentração marcada para as 10h30 e partida às 11h00. No Jardim da República, onde vão ouvir-se os habituais discursos de dirigentes sindicais, vai haver comes e bebes, jogos tradicionais, música e outras actividades, num convívio para todas as idades.
Entretanto, a União de Sindicatos de Santarém está também a preparar a mudança de instalações, saindo do prédio onde tem sede há anos, na Estrada de São Domingos, para o espaço onde tem funcionado a Direcção Regional Centro do STRUP - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, na Rua Colégio Militar, próximo da escola dos Leões, em Santarém. As instalações vão ser ampliadas e remodeladas e a mudança deve ocorrer durante este ano.

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