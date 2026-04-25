Pires Laranjeira e Andreia Oliveira apresentam hoje no Porto o livro "Matéria de Resistência e Espanto"

O livro "Matéria de Resistência e Espanto nas Literaturas de Língua Portuguesa" vai ser relançado no Porto na proxima quarta-feira dia 29 de Abril no auditório da INICEPE na Praça Carlos Alberto 128.

"Matéria de Resistência e Espanto nas Literaturas de Língua Portuguesa" é um livro que junta 18 autores que se agregaram por dedicação às literaturas de língua portuguesa. Editado Pela Rosmaninho-Editora de Arte, o livro foi organizado para juntar a colaboração entre investigadores, professores, intelectuais, escritores (provenientes de vários países), tomados aqui no seu conjunto, que, ao longo de muitos anos intervieram em projectos, intercâmbios e eventos ligados a várias instituições ou de maneira individual. Juntam-nos os campos de investigação comum, interesses semelhantes, posicionamentos sociais aproximados, caminhos teóricos e práticos que os associam. 18 investigadores, professores, intelectuais, com colaborações várias ao longo dos tempos, juntam textos sobre autores mais e menos consagrados em língua portuguesa. São escritores como Camões, José Luandino Vieira, Paula Tavares, Ondjaki, Paulina Chiziane, Agostinho Neto, G. T. Didial, Conceição Lima, Raul Bopp, Pedro Tierra (preso pela ditadura brasileira e hoje consultor de Lula da Silva), Alcina Dantas ou Ana Maria Machado. O livro tem vários objectivos e saberes mas um deles é resistir à ditadura de um pensamento que se quer único e dominador e contribuir para a liberdade e o espanto das surpresas que a cultura nos traz, cultuando o saber literário em democracia segundo as conquistas de ABRIL.

A apresentação na próxima quarta-feira tem a participação de Pires Laranjeira, o organizador do livro.

Andreia Oliveira, também autora do livro, será a segunda apresentadora.

Joaquim António Emídio fará ainda parte da apresentação; é o editor da Rosmaninho, fundador do jornal O MIRANTE.