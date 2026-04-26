Alenquer reforça apoio à tradição taurina com 16 mil euros

O Grupo de Forcados Amadores de Alenquer vai receber 16 mil euros da Câmara de Alenquer, uma verba destinada à organização das actividades taurinas inseridas na Feira da Ascensão 2026.

De acordo com a proposta aprovada em reunião do executivo, os forcados de Alenquer, enquanto associação legalmente constituída, têm vindo a desempenhar um papel relevante no desenvolvimento e promoção da cultura tauromáquica no município, contribuindo para a preservação da tradição.

As actividades previstas são consideradas de impacto significativo no contexto da Feira da Ascensão, contribuindo para o entretenimento e encontro da população, bem como para a dinamização do comércio local, sendo esperada uma forte participação do público, sublinha a autarquia.