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Cultura | 26-04-2026 07:00

Alenquer reforça apoio à tradição taurina com 16 mil euros

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Financiamento destina-se à realização de actividades na Feira da Ascensão.

O Grupo de Forcados Amadores de Alenquer vai receber 16 mil euros da Câmara de Alenquer, uma verba destinada à organização das actividades taurinas inseridas na Feira da Ascensão 2026.
De acordo com a proposta aprovada em reunião do executivo, os forcados de Alenquer, enquanto associação legalmente constituída, têm vindo a desempenhar um papel relevante no desenvolvimento e promoção da cultura tauromáquica no município, contribuindo para a preservação da tradição.
As actividades previstas são consideradas de impacto significativo no contexto da Feira da Ascensão, contribuindo para o entretenimento e encontro da população, bem como para a dinamização do comércio local, sendo esperada uma forte participação do público, sublinha a autarquia.

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