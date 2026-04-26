Cartaxo volta a dar resposta às famílias antes do novo ano lectivo

A Câmara do Cartaxo vai avançar, em Setembro, com a segunda edição do programa “Descobrir & Crescer”, uma resposta para ocupar crianças do pré-escolar nas duas primeiras semanas do mês, quando muitos pais já regressaram ao trabalho mas o ano lectivo ainda não começou. A iniciativa funciona das 9h00 às 17h30 e inclui actividades ligadas à natureza, artes e jogos. O custo será de 40 euros por semana, deixando o programa de ser totalmente gratuito como aconteceu na edição inaugural, em 2025, em que a autarquia assumiu a totalidade das despesas.

O projecto nasceu de uma necessidade sinalizada pelos munícipes, perante a falta de alternativas para conciliar a vida profissional com o acompanhamento das crianças nesta fase do ano. Segundo a autarquia, a resposta será assegurada por dois educadores, dois assistentes operacionais e um coordenador pedagógico, num espaço “seguro, estimulante e inclusivo”. As inscrições estão disponíveis através da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita e no portal da Câmara Municipal do Cartaxo.