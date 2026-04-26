Cultura | 26-04-2026 07:00
Moto-churrasco Poeras em Tremês
O campo de tiro em Tremês recebe nos dias 1 e 2 de Maio mais uma edição do moto-churrasco organizado pelo Grupo Motard Poeras.
O campo de tiro em Tremês, concelho de Santarém, recebe nos dias 1 e 2 de Maio mais uma edição do moto-churrasco organizado pelo Grupo Motard Poeras. Uma iniciativa que vai juntar muitos motards vindos de vários ponto do país, com muita música, comes e bebes e diversão, refere a organização.
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