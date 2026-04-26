Moto-churrasco Poeras em Tremês

O campo de tiro em Tremês recebe nos dias 1 e 2 de Maio mais uma edição do moto-churrasco organizado pelo Grupo Motard Poeras.

O campo de tiro em Tremês, concelho de Santarém, recebe nos dias 1 e 2 de Maio mais uma edição do moto-churrasco organizado pelo Grupo Motard Poeras. Uma iniciativa que vai juntar muitos motards vindos de vários ponto do país, com muita música, comes e bebes e diversão, refere a organização.