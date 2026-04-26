“O Amor Não Se Esquece, Afonso” chega a Alverca a 15 de Maio

A 15 de Maio, pelas 21h00, o espectáculo “O Amor Não Se Esquece, Afonso” sobe ao palco da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca do Ribatejo, depois de conquistar o público com uma temporada marcante em Lisboa. A produção, recomendada para maiores de 12 anos, apresenta bilhetes a partir dos 15 euros, disponíveis através da Ticketline e nos locais habituais.

Com texto de João Lopes Dias, a peça acompanha o reencontro de dois irmãos na casa onde cresceram, anos após a morte dos pais. O que começa como um simples fim de semana de arrumações transforma-se numa jornada emocional inesperada, marcada pelo confronto com o Alzheimer e com memórias em fragmento. No centro da narrativa está Maria, cuja progressiva perda de memória desafia tudo o que parecia seguro, excepto o amor. Entre momentos de fragilidade, humor e emoção, o espectáculo convida o público a reflectir sobre identidade, cuidado e a permanência dos afectos, mesmo quando a memória falha. Em palco, Carla Vasconcelos junta-se a João Fernandes e Rodrigo Paganelli. Trazido pela Ultra Produções, “O Amor Não Se Esquece, Afonso” integra uma trilogia dedicada às diferentes formas de amor, iniciada com O Amor é um Som, afirmando-se como uma obra que cruza teatro, música e emoção num registo acessível e profundamente tocante. Como sublinha a encenadora Carla Vasconcelos, “sem memória e sem amor não há passado, não há presente, não há futuro”.