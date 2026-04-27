Fatias de Cá e Nabantina de Tomar colaboram em espetáculo no 1 de maio
O grupo de teatro Fatias de Cá juntou-se à Nabantina de Tomar para um “O Con(s)certo”, um espectáculo que volta a ter direcção de Carlos Carvalheiro.
O Con(s)certo: Fatias de Cá e Nabantina colocam o público no meio da banda Esqueçam a plateia como a conhecem.
Em O Con(s)certo, que regressa a 1 de maio a Tomar na Nabantina, ninguém se senta de frente para um palco.
Senta-se no centro da sala.
Rodeado pela banda.
Com músicos à frente, atrás e ao lado.
E atores a acontecer ali mesmo, a poucos passos.
Não é metáfora.
É mesmo assim.
A Nabantina é, para muitas gerações de tomarenses, um lugar de som, memória e encontro.
É aqui que este reencontro acontece, agora com uma nova proximidade, sem distância entre quem faz e quem assiste.
Para quem conhece a sala, isto significa trocar o lugar habitual por um lugar onde normalmente ninguém se senta.
No meio da própria banda.
O espetáculo resulta de uma parceria entre o grupo Fatias de Cá e a Nabantina. E traz consigo a marca do Fatias de Cá: um teatro direto, próximo, construído a partir da relação com o espaço e com o público.
Inspirado no universo de Karl Valentin, O Con(s)certo parte de um jogo simples: entre o conserto de um projetor e um concerto de música.
Mas nada corre como devia.
Um projetor que falha.
Uma explicação que não resolve.
Uma tentativa que não resulta e depois não resulta outra vez.
E outra.
Aqui, o erro não é corrigido.
É exposto.
E quanto mais se tenta resolver, mais a situação se desvia.
O que parecia técnico transforma-se.
Quem está no meio não assiste à distância.
Está dentro do que está a acontecer.
Ouve mais perto.
Vê mais perto.
E sente - também - o desconforto de quando nada corre como previsto.
E o espetáculo não fica por uma noite.
Passa a acontecer regularmente, com sessões mensais na Nabantina. Como um ensaio que insiste em continuar.
No fim, a questão não é se vão ver
É outra: estão preparados para estar lá dentro?
O Con(s)certo - a partir de Karl Valentin
Local: SBRM Nabantina (Rua Silva Magalhães), Tomar
Data:1 de maio
Hora: 21h21
Texto de Alexandra Azevedo de Carvalho