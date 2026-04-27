O grupo de teatro Fatias de Cá juntou-se à Nabantina de Tomar para um “O Con(s)certo”, um espectáculo que volta a ter direcção de Carlos Carvalheiro.

Fatias de Cá e Nabantina de Tomar colaboram em espetáculo no 1 de maio

O Con(s)certo: Fatias de Cá e Nabantina colocam o público no meio da banda Esqueçam a plateia como a conhecem.

Em O Con(s)certo, que regressa a 1 de maio a Tomar na Nabantina, ninguém se senta de frente para um palco.

Senta-se no centro da sala.

Rodeado pela banda.

Com músicos à frente, atrás e ao lado.

E atores a acontecer ali mesmo, a poucos passos.

Não é metáfora.

É mesmo assim.

A Nabantina é, para muitas gerações de tomarenses, um lugar de som, memória e encontro.

É aqui que este reencontro acontece, agora com uma nova proximidade, sem distância entre quem faz e quem assiste.

Para quem conhece a sala, isto significa trocar o lugar habitual por um lugar onde normalmente ninguém se senta.

No meio da própria banda.

O espetáculo resulta de uma parceria entre o grupo Fatias de Cá e a Nabantina. E traz consigo a marca do Fatias de Cá: um teatro direto, próximo, construído a partir da relação com o espaço e com o público.

Inspirado no universo de Karl Valentin, O Con(s)certo parte de um jogo simples: entre o conserto de um projetor e um concerto de música.

Mas nada corre como devia.

Um projetor que falha.

Uma explicação que não resolve.

Uma tentativa que não resulta e depois não resulta outra vez.

E outra.

Aqui, o erro não é corrigido.

É exposto.

E quanto mais se tenta resolver, mais a situação se desvia.

O que parecia técnico transforma-se.

Quem está no meio não assiste à distância.

Está dentro do que está a acontecer.

Ouve mais perto.

Vê mais perto.

E sente - também - o desconforto de quando nada corre como previsto.

E o espetáculo não fica por uma noite.

Passa a acontecer regularmente, com sessões mensais na Nabantina. Como um ensaio que insiste em continuar.

No fim, a questão não é se vão ver

É outra: estão preparados para estar lá dentro?

O Con(s)certo - a partir de Karl Valentin

Local: SBRM Nabantina (Rua Silva Magalhães), Tomar

Data:1 de maio

Hora: 21h21

Texto de Alexandra Azevedo de Carvalho