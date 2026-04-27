Morrer sem tabus: biblioteca volta a abrir espaço à conversa em Santarém

A morte, tema tantas vezes evitado, vai voltar a sentar-se à mesa em Santarém. No dia 22 de Maio, a Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da ULS Lezíria promove mais uma sessão do Death Café, uma iniciativa que convida a comunidade a falar com naturalidade sobre o fim da vida, o sofrimento e a importância de aprender a viver com a finitude.

A Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, recebe no próximo dia 22 de Maio, às 18h00, mais uma edição do Death Café, iniciativa dinamizada pela Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde da Lezíria. A sessão conta com a apresentação do livro “Viver & Morrer: a mesma preparação”, com Carol Costeloe, num encontro pensado para estimular a partilha de experiências, emoções e reflexões em torno de um tema que continua a ser rodeado de silêncio e desconforto.

O Death Café assume-se como um espaço informal de encontro, onde os participantes são convidados a conversar sobre a morte e o sofrimento num ambiente de respeito, escuta e empatia, acompanhado por café e bolo. Mais do que procurar respostas, a iniciativa pretende criar condições para um diálogo genuíno, sem formalidades nem imposições. A organização sublinha que o principal objectivo passa por quebrar tabus e ajudar a encarar a morte com maior naturalidade, lembrando que falar da finitude da vida é também uma forma de valorizar o tempo que se vive. A participação é livre e aberta à comunidade, numa proposta que procura contribuir para uma sociedade mais compassiva, sensível e preparada para lidar com o fim de vida.