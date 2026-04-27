Cultura | 27-04-2026 12:00
Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas celebra 49 anos
A Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas assinala o 49.º aniversário no dia 1 de Maio e nessa data dá início às comemorações do seu cinquentenário.
A Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas (CNE) assinala o 49.º aniversário no dia 1 de Maio e nessa data dá início às comemorações do seu cinquentenário. Vai ser realizada uma cerimónia na Igreja de Santa Maria da Alcáçova, em Santarém, a partir das 9h30, que contará com a presença do chefe nacional do CNE e do Bispo de Santarém, D. José Traquina. Será um momento único de encontro entre os fundadores da região e a actual geração de escuteiros.
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