uma parceria com o Jornal Expresso
27/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 27-04-2026 12:00

Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas celebra 49 anos

Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas celebra 49 anos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas assinala o 49.º aniversário no dia 1 de Maio e nessa data dá início às comemorações do seu cinquentenário.

A Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas (CNE) assinala o 49.º aniversário no dia 1 de Maio e nessa data dá início às comemorações do seu cinquentenário. Vai ser realizada uma cerimónia na Igreja de Santa Maria da Alcáçova, em Santarém, a partir das 9h30, que contará com a presença do chefe nacional do CNE e do Bispo de Santarém, D. José Traquina. Será um momento único de encontro entre os fundadores da região e a actual geração de escuteiros.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região