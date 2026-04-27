Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas celebra 49 anos

A Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas assinala o 49.º aniversário no dia 1 de Maio e nessa data dá início às comemorações do seu cinquentenário.

A Região de Santarém do Corpo Nacional de Escutas (CNE) assinala o 49.º aniversário no dia 1 de Maio e nessa data dá início às comemorações do seu cinquentenário. Vai ser realizada uma cerimónia na Igreja de Santa Maria da Alcáçova, em Santarém, a partir das 9h30, que contará com a presença do chefe nacional do CNE e do Bispo de Santarém, D. José Traquina. Será um momento único de encontro entre os fundadores da região e a actual geração de escuteiros.