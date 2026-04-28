Cultura | 28-04-2026 17:55
Semana Académica em Rio Maior promete muita animação
A Semana Académica de Rio Maior vai decorrer de 6 a 8 de Maio na cidade com organização da Associação de Estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.
A Semana Académica de Rio Maior vai decorrer de 6 a 8 de Maio na cidade com organização da Associação de Estudantes da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. O evento vai contar com diversas actividades e momentos de convívio, promovendo o envolvimento dos estudantes e da comunidade local. Tunas, DJs e concertos com diversas bandas e artistas fazem parte de um programa que promete muita animação. A queima das fitas está agendada para sábado, 9 de Maio.
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