Vanda Gonçalves apresenta livros em escolas de Santarém e Vale de Santarém

A bióloga e escritora Vanda Brotas Gonçalves vai estar na Escola Básica do 2º e 3º ciclos Alexandre Herculano e na Escola Básica do 1º ciclo do Vale de Santarém, no dia 7 de Maio.

A Associação Cultural do Vale de Santarém-Identidade e Memória inclui no plano de actividades de 2026 um conjunto de actividades para crianças e jovens do Agrupamento Escola Alexandre Herculano, em Santarém e no Vale de Santarém, dando seguimento ao que já havia acontecido em 2025. A próxima iniciativa é um encontro com a escritora Vanda Brotas Gonçalves, na Escola Básica do 2º e 3º ciclos Alexandre Herculano e na Escola Básica do 1º ciclo do Vale de Santarém, no dia 7 de Maio.

Vanda Gonçalves é bióloga, professora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora no MARE. A sua linha principal de investigação tem incidido sobre as microalgas e a sua função nos ecossistemas. Na Escola Alexandre Herculano, de Santarém, a autora apresentará o livro A Revolta da Natureza em Brimsa, em duas sessões, da parte da manhã, e na Escola Básica do Vale de Santarém, a sessão tem início às 14H15, com a apresentação do livro Os Meus Amigos Triops.

Vanda Brotas Gonçalves, intimamente ligada ao Vale de Santarém, é membro da Associação Vale de Santarém Identidade e Memória, é filha de José de Almeida Gonçalves, prestigiado médico especialista em dermatovenereologia, que teve acção decisiva na criação da APPACDM de Santarém, falecido em 2011.