Feira da Ascensão regressa a Alenquer com cinco dias de animação

O Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, recebe mais uma edição da Feira da Ascensão, com entrada gratuita e um programa diversificado dirigido a todas as idades.

Realizado desde 1982, o certame é um dos mais emblemáticos do concelho, voltando a apostar numa forte componente musical em 2026, com espetáculos de Ganda Banda, Wet Bed Gang e Némanus. No dia de encerramento, 17 de Maio, o grupo Os 3 Assobios sobe ao palco com animação dedicada aos mais novos.

Entre os momentos de destaque está também a eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros do concelho.

O evento inclui ainda carrosséis, espaços de street food, artesanato, exposições temáticas, animação infantil e as tradicionais largadas e corrida de touros. A par destas actividades, regressa a Corrida da Ascensão, dirigida aos adeptos da prática desportiva.