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Cultura | 29-04-2026 15:00

Feira da Ascensão regressa a Alenquer com cinco dias de animação

Feira da Ascensão regressa a Alenquer com cinco dias de animação
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Feira da Ascensão decorre entre 13 e 17 de Maio, com música, divertimentos, comes e bebes e muita animação para miúdos e graúdos.

O Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, recebe mais uma edição da Feira da Ascensão, com entrada gratuita e um programa diversificado dirigido a todas as idades.
Realizado desde 1982, o certame é um dos mais emblemáticos do concelho, voltando a apostar numa forte componente musical em 2026, com espetáculos de Ganda Banda, Wet Bed Gang e Némanus. No dia de encerramento, 17 de Maio, o grupo Os 3 Assobios sobe ao palco com animação dedicada aos mais novos.
Entre os momentos de destaque está também a eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros do concelho.
O evento inclui ainda carrosséis, espaços de street food, artesanato, exposições temáticas, animação infantil e as tradicionais largadas e corrida de touros. A par destas actividades, regressa a Corrida da Ascensão, dirigida aos adeptos da prática desportiva.

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