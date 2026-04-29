Cultura | 29-04-2026 14:14
Prova de vinhos Primavera na Lagoalva
foto ilustrativa
A Lagoalva promove a sua Prova de Primavera na quinta-feira 30 de Abril, entre as 18h00 w as 20h00 na sua loja, em Alpiarça. Estarão à prova as novas colheitas dos Colheitas Branco 2025, Rosé 2025, Sauvignon Blanc 2025, entre outros. A prova é conduzida pelos enólogos da Lagoalva e o custo da participação, que é de 15 euros, para além do acesso à prova, dá direito a descontos exclusivos nesse dia.
