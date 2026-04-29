Rancho Folclórico da Golegã celebra 55 anos com tarde de folclore no cine‑teatro

O Rancho Folclórico da Golegã assinala no dia 3 de Maio o seu 55.º aniversário com uma tarde de folclore no Cine‑Teatro Elisa Tavares Bonacho, numa iniciativa aberta ao público e com entrada gratuita. O evento está marcado para as 16h30 e contará com a participação do Rancho Folclórico e Etnográfico de Trancoso, convidado especial para a celebração.

Durante a sessão será apresentado o CD “Assim Cantava e Bailava a Gentes da Golegã”, um trabalho que recupera cantares, danças e tradições da vila, reforçando o papel do rancho na preservação da memória cultural local. A direcção sublinha que o aniversário representa “mais de meio século de dedicação à cultura popular e ao património imaterial da região”.

A iniciativa conta com o apoio do Município da Golegã e está aberta à população em geral, sendo possível efectuar reservas através do endereço electrónico reservas@cm-golega.pt.