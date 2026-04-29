Santarém recebe Cortes e Lendas dedicadas ao legado árabe e à reconquista cristã

Santarém vai receber de 30 de Abril a 3 de Maio mais uma edição das Cortes e Lendas – Santarém Medieval. Durante esses quatro dias, o Jardim da República e o Convento de S. Francisco vão ser palco de muita animação, música, dança, gastronomia e experiências interactivas, num regresso à Idade Média que tem como tema “Uma Viagem Entre Dois Mundos”.

Segundo a organização, a cargo da Câmara de Santarém, nos dois primeiros o destaque recai sobre o legado árabe, convidando o público a mergulhar nos aromas, sons e ambientes que evocam a ocupação muçulmana da cidade. Nos dois dias seguintes, o cenário transforma-se para dar lugar à Reconquista Cristã, com a evocação da chegada de D. Afonso Henriques, momento crucial na construção da identidade local e nacional.

Na sexta-feira, 1 de Maio, realiza-se um cortejo nocturno em marcha militar para a recriação da tomada de Santarém, agendado para as 21h45. No sábado, 2 de Maio, o destaque vai para o Passeio Medieval, a partir das 17h30. No domingo, 3 de Maio, o evento encerra com o tradicional cortejo de despedida, novamente com início na Praça Sá da Bandeira, a partir das 18h00.