Semana Académica de Santarém regressa com programa diversificado

A Semana Académica e da Juventude de Santarém está de regresso, de 29 de Abril a 3 de Maio, com um programa que junta tradição académica e concertos que tem como palco principal o Campo Infante da Câmara. O evento, organizado pelas associações de estudantes das escolas do Politécnico de Santarém e do ISLA Santarém, inclui serenatas, tunas, concurso de DJs e actuações de artistas como Força Suprema e Zara G. O evento encerra com a Bênção das Pastas, no dia 3 de Maio. A tradicional serenata decorre na noite de 29 de Abril, quarta-feira, no largo do Seminário.