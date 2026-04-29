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Cultura | 29-04-2026 12:00

Semana Académica de Santarém regressa com programa diversificado

Semana Académica de Santarém regressa com programa diversificado
Zara G. - foto ilustrativa
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Evento realiza-se entre 29 de Abril e 3 de Maio e tem como palco principal o Campo Infante da Câmara.

A Semana Académica e da Juventude de Santarém está de regresso, de 29 de Abril a 3 de Maio, com um programa que junta tradição académica e concertos que tem como palco principal o Campo Infante da Câmara. O evento, organizado pelas associações de estudantes das escolas do Politécnico de Santarém e do ISLA Santarém, inclui serenatas, tunas, concurso de DJs e actuações de artistas como Força Suprema e Zara G. O evento encerra com a Bênção das Pastas, no dia 3 de Maio. A tradicional serenata decorre na noite de 29 de Abril, quarta-feira, no largo do Seminário.

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