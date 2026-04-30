Casais da Amendoeira recebe almoço tradicional do Torricado da Primavera

O Centro Cultural e Recreativo Amendoeirense (CCRA) promove no dia 10 de Maio, pelas 13h00, o almoço tradicional do Torricado da Primavera. O evento realiza-se no Largo dos Agricultores, em Casais da Amendoeira, e está integrado na iniciativa “Azambujas - Terras do Torricado”. O menu promete agradar a todos os apreciadores, com destaque para o torricado com bacalhau, torricado com grelhada mista, petiscos e sobremesas tradicionais da região.

Com o apoio do município de Azambuja e da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima em colaboração com o município do Cartaxo e Junta de Freguesia de Pontével, o evento promove não só a gastronomia tradicional, mas também o espírito associativo e a valorização do território.