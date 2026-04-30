Cultura | 30-04-2026 18:28
Exposição de Isabel Canas na Biblioteca Municipal de Constância
foto ilustrativa
A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, recebe a exposição de pintura a óleo «Renascer», da autoria de Isabel Canas, entre os dias 9 e 29 de Maio.
A Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em Constância, recebe a exposição de pintura a óleo «Renascer», da autoria de Isabel Canas, entre os dias 9 e 29 de Maio. A inauguração está marcada para o dia 9, às 15h00.
A artista, residente em Constância, é autodidacta e sempre mostrou interesse pela pintura. Depois de um pequeno curso de iniciação, começou a pintar sozinha, descobrindo inspirações que transpôs para a tela com "uma avassaladora paixão", como expressa a própria. A mostra inclui também recriações de obras de pintores que admira, com o seu traço pessoal. A exposição pode ser visitada nos dias úteis, das 9h00 às 17h00.
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