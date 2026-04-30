Cultura | 30-04-2026 16:19
Festival da Carne de Capado em Amiais de Baixo
A 9ª edição do Festival da Carne de Capado vai decorrer de 1 a 3 de Maio no recinto de festas de Amiais de Baixo.
A 9ª edição do Festival da Carne de Capado vai decorrer de 1 a 3 de Maio no recinto de festas de Amiais de Baixo. Comida típica à base da carne de capado, torneios, música ao vivo e muita diversão fazem parte do evento, que conta ainda com um mega insuflável para os mais pequenos.
A organização é repartida entre a Junta de freguesia de Amiais de Baixo, Casa do Povo de Amiais de Baixo, Clube Desportivo Amiense e APAB - Associação de Pais e Encarregado de Educação da Escola e Jardim de Infância de Amiais de Baixo.
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