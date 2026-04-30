Instalação artística de Maísa Champalimaud na Sala de Leitura Bernardo Santareno

A artista plástica Maísa Champalimaud vai transformar a Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, com uma instalação designada “Underwater” a inaugurar no dia 2 de Maio, pelas 16h00

Segundo nota da Câmara de Santarém, Maísa vai preencher os vidros do espaço com obras onde a fluidez, a cor e a transparência evocam o mundo subaquático, estabelecendo um contacto directo com a obra do médico e dramaturgo Bernardo Santareno, em especial com o seu livro Nos Mares do Fim do Mundo. O resultado é uma fusão inédita entre literatura e arte contemporânea que convida à contemplação e à introspeção.

“É o mar que nos engole e nos cura, que nos confronta com o silêncio e nos devolve à superfície diferentes. Foi isso que quis explorar nesta instalação: a imensidão emocional que o mar e a arte têm em comum”, partilha a artista Maísa Champalimaud.

“Acolher a instalação ‘Underwater’ na Sala de Leitura Bernardo Santareno (Pólo de leitura da Biblioteca Municipal) é reforçar o nosso compromisso com uma cultura acessível e significativa. Ao cruzar arte contemporânea com a herança literária de Bernardo Santareno, este projecto convida a comunidade a olhar a biblioteca como um espaço vivo de encontro e reflexão”, afirma o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, citado na mesma nota.

Nascida em Lisboa, Maísa Champalimaud é uma artista luso-brasileira que desenvolveu uma linguagem própria, distinguindo-se pela liberdade e intensidade cromática. A sua obra resulta de um processo criativo impulsivo e intuitivo, no qual cada tela representa uma fusão de influências culturais e experiências pessoais.

