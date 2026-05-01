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Cultura | 01-05-2026 18:00

Caminhada da Família celebra diversidade familiar no Cartaxo

Caminhada da Família celebra diversidade familiar no Cartaxo
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Câmara Municipal do Cartaxo assinala o Dia Internacional das Famílias, a 15 de Maio, com uma caminhada gratuita aberta a toda a comunidade.

A Câmara Municipal do Cartaxo organiza, no dia 15 de Maio, Dia Internacional das Famílias, a Caminhada da Família, uma iniciativa gratuita que pretende promover o convívio, a actividade física e a celebração da diversidade familiar. A partida está marcada para as 17h30, no Jardim de Infância do Cartaxo, com chegada prevista ao mesmo local. A actividade é aberta a toda a população e as inscrições, também gratuitas, decorrem online até 14 de Maio. A autarquia pretende, com esta caminhada, criar um momento de participação comunitária, juntando famílias, escolas e cidadãos em torno de uma iniciativa simples, acessível e orientada para o bem-estar.
A Caminhada da Família integra o programa Mais Lezíria, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, que envolve os onze municípios da região, incluindo o Cartaxo. O programa tem como objectivo incentivar a prática desportiva, reforçar a integração social e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações, através de actividades gratuitas realizadas ao longo do ano nos concelhos participantes.

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